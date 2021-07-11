إدارة الإطفاء اليونانية: السيطرة على 58 حريقًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة الإطفاء اليونانية إنه تمت السيطرة على 58 حريقًا في الغابات خلال الـ 24 ساعة المنتهية، اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة في تصريحات نقلتها صحيفة "كلثمريني" اليونانية أنه تم إخماد معظمهم على الفور ولم يكن هناك حريق خارج عن السيطرة مثلما حدث أمس السبت.

واندلعت عدة حرائق أمس السبت في اليونان، من بينها حريق غابة كبير في جزيرة وابية (إيفيا).

ولم تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الكبير حتى بعد ظهر أمس السبت.

واندلع الحريق الكبير ظهر اليوم في غابات بالقرب من بلدة نيا ستيرا في الجزء الجنوبي من الجزيرة لسبب غير معروف وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

وحث رجال الإطفاء المواطنين على الابتعاد عن قرية نيمبوريو القريبة، ويعمل العشرات من الإطفائيين المساعدين بمساعدة خمس طائرات إطفاء و23 سيارة مطافئ.

كما اندلع حريق في جهة اليابسة بما في ذلك منطقة قرب بلدة فارنافاس الصغيرة في شمال شرقي أثينا وبالقرب من ميناء فولوس.

وكانت أجزاء من اليونان قد شهدت حرارة عالية بدرجات تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

كما أصدرت قوات الدفاع المدني اليوناني تحذيرا من حريق قد يندلع وسط اليونان وجزيرة كريت خلال الساعات المقبلة.