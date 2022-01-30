يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.. أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28