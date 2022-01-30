أعرب الفنان علي الحجار، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك عقب الأزمة بينه وبين الفنان مدحت صالح بشأن مشروع 100 سنة غنا، قائلًا: "اللقاء مريح بشكل كبير ..وكنت مرهق عصبيًا ولكن استقبال الوزيرة كان كله تقدير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ONE"، مساء الثلاثاء، أنه كانت هناك إستجابة لأزمته من وزيرة الثقافة ، متابعا: وزيرة الثقافة قالت لي هنعمل اللي أنت عايزه".

وأشار إلى أنه عقب الإنتهاء من حفلته وعودته المنزل شاهد حفلة مدحت صالح "الأساتذة" ولم يلتمس تطورا أو توزيعا جديدا للأغاني، متابعًا: "حفلة مدحت صالح.. مفيهاش فكرة جديدة حصلت.. ومفيش تشابه ومختلفة تماما عن مشروعي".

وأوضح أن وزيرة الثقافة عرضت عليه إقامة حفلات ضمن مشروعه الغنائي، موضحا أنه سيعمل على إقامة حفلات يستضيف مختلف النجوم بها، متابعا: "أتمني وزيرة الثقافة ودار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبدالرحمن في إقامة الحفل".

ولفت إلى أنه من المقرر إطلاق مشروع «100 سنة غنا» عقب مهرجان الموسيقي العربية المقرر في نوفمبر المقبل.

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير علي الحجار، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية.

كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال "مشروع 100 سنة غنا"، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة ومن المتوقع أن يُشارك بالمشروع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب شباب الموزعين.