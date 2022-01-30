ضياء السيد: عبدالمنعم أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن إدارة النادي الأهلي استطاعت خلق بيئة النجاح في الموسم الحالي، بعد فسخ عقد ريكاردو سواريش، ثم التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، والذي قام بتنظيم الأمور بشكل جيد، مشيرًا إلى أن تجنب الأخطاء السابقة كان له الدور الأكبر في حسم العديد من الألقاب، كما تحولت الأخطاء إلى نجاحات واضحة هذا الموسم.

وأضاف ضياء في تصريحات تليفزيونية: "مارسيل كولر أعطى المدرب كافة الصلاحيات، وكان مسئولًا عن قراراته الفنية والإدارية في الفريق، والدليل قيامه باستبعاد أيمن أشرف رغم كونه واحدًا من اللاعبين المميزين، واللاعب تقبل الأمر ولم يفتعل أي مشكلة، كولر سيطر على كافة الأمور بشكل جيد".

وتابع: "كولر قام بتطوير اللاعبين فنيا وتكتيكيا، وشاهدنا لاعبين رائعين هذا الموسم مثل بيرسي تاو، وهو دليل على قدرات المدرب، كما أنه قام بتطوير خططه التكتيكية، ولم يكابر مطلقا بعدما كانت هناك نتائج ليست جيدة، الأهلي حقق كل الألقاب هذا الموسم عن جدارة واستحقاق".

وواصل: "كولر أعطى لقاء الزمالك درجة اهتمام عالية، ورفض فكرة الاحتفال بالدوري، لأنه يدرك أهمية اللقاء، كما أنه أعطى اللاعبين راحة في ظل الإجهاد، لكنه يركز أيضا على لقاء الزمالك، لكن النجاح بدأ من الإدارة ثم انتقل للجهاز الفني واللاعبين".

وزاد: "الأهلي دائمًا يهتم بكل التفاصيل، وصفقات يناير كانت له دور كبير في تدعيم الفريق، وكانت نقطة فارقة في مسيرة الموسم الحالي، ولذلك عندما تلقى النادي عرضا لـ حمدي فتحي تم تقييم الأمور، وسوف يتواصل نجاح طريقة لعب الفريق مع التدعيمات الصيفية".

وتابع: "الأهلي متبقٍ له بطولتا كأس مصر والسوبر الإفريقي، وهذه البطولات مطلوبة أيضًا، الأهلي حقق 100% من أهدافه ويتبقى له بطولتان للوصول لمرحلة الكمال".

وأشاد ضياء السيد بمستوى صلاح محسن، وقال: "يقدم مستوى جيد مع سيراميكا كليوباترا، ويلعب بشكل متحرر، وهو لاعب متحرك ولديه سرعات، وفي أخر 5 مباريات مع حلمي طولان يقدم مستوى مميز".

وأشار إلى أن مواجهة الاهلي والزمالك لن تكون سهلة، خصوصا أن الفريق الأبيض لديه إيجابيات في الفترة الماضية وحدث له تطور واضح مع أوسوريو، وسيكون هناك عمل كبير من المدربين، بينما الأهلي الأهداف تغيرت بعد حسم لقب الدوري، وجزء كبير من المباراة سيتوقف على عقلية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وأكد: "أعلم اهتمام كولر بالمباراة، لكن بعد تتويج الأهلي باللقب، فهناك جزء كبير متوقف على تفكير وعقلية اللاعبين، أتمنى أن يفكروا فقط في الـ90 دقيقة، وسيحصلون على راحة قريبا، وأعلم أن كولر سيأخذ الأمور بجدية ويستعد بشكل قوي لتلك المواجهة، والمباراة ستكون بين مدربين كبار".

وأتم: "مواجهة الأهلي والزمالك تحسم في الـ90 دقيقة، ومحمد عبدالمنعم من أفضل لاعبي الفريق الأحمر، وكان للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كيروش، دور كبير في اكتشافه، وفيوتشر كان أصعب فريق واجه الأهلي بعدما تعادل معه في المباراتين، بينما كان هدف علي معلول في سيراميكا هو الأفضل هذا الموسم، كما أن هدف عبدالمنعم سيظل الأغلى في الموسم الحالي".