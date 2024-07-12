سموحة يعسكر استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يدخل الفريق الكروى الأول فى نادى سموحة الرياضى، معسكر مغلق اليوم الجمعة، تحت قيادة أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول، استعداداً للمواجهة المهمة والمصيرية أمام فريق البنك الأهلى.

ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، موسم 2023/2024، دورى نايل، والمقررة فى الساعة التاسعة مساء غد السبت 13 يوليو الجارى.

وأعلن سامى، عودة الحارس الأول للفريق ، الهانى سليمان، لحراسة عرين الموج الازرق امام البنك الاهلى، وذلك بعد انتهاء فترة الايقاف، فيما اكتملت القوة الضاربة للفريق بمشاركة 22 لابعاً جاهزين لمواجهة الغد.

ووقع أحمد سامى، على عقد تجيده رسمياً لقيادة الفريق لموسم رياضى مقبل 2024/2025، بعد الاتفاق الذى قاده الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة ، ورامى فتح الله عضو المجلس، والمدير المالى محمد رجب، مع المدير الفني للفريق، تم خلالها على جميع الأمور التى تتعلق بمستقبل الفريق ،والتى أسفرت جهودهم عن موافقة سارى على التجديد لقيادة الفريق مجدداً بنفس راتبه الذي يتقاضاه عن الموسم الرياضي الحالي دون زيادة.

وسيطرت الفرحة بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة ، على وجوه اللاعبين والجهاز الفنى للفريق الكروى الاول خلال التدريبات المكثفة التى أجراها الفريق مساء أمس على ملعب النادى.

وطالب أحمد سامى ، المدير الفنى للفريق، اللاعبين بالجدية والصرامة وعدم التهاون فى حصد النقاط الثلاثة من المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من المربع الذهبى فى جدول المسابقة، واستعادة المراكز المفقودة على مدار المباريات الأخيرة.

ويخوض الفريق السكندرى، 3 مواجهات صعبة خلال الأيام المقبلة، تبدأ بمواجهة البنك الأهلى غداً السبت 13 يوليو ثم مودرن فيوتشر يوم الاثنين 22 يوليو والنادى المصرى يوم 1 أغسطس المقبل.

يدخل فريق سموحة اللقاء أمام نادى البنك الأهلى، محتلاً المركز الخامس برصيد 42 نقطة، جمعها من 28 مباراة، نجح في الفوز بـ11 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى 8 هزائم.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى، المركز الـ12 فى جدول الدورى، برصيد 33 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 14 لقاء.