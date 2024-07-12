قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة شهدت على مدار يومي الأربعاء والخميس؛ مجموعة من «المداخلات الجادة جدًا من النواب»، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أن اللجنة المشكلة تضم نخبة من رؤساء اللجان النوعية ونواب الأحزاب المختلفة بما فيهم المعارضة، متابعا: «تحديات الموقف الراهن جعل من حديث النواب حديثا جادا، لا يوجد به أي نوع من أنواع المجاملة وتسبب في مفاجأة بعض الوزراء».

وأوضح أنه طالب الوزراء بتقديم خطط تنفيذية واضحة ومحددة الوقت للبرامج الواردة في برنامج الحكومة، قائلا: «نحن لم نأتي لنناقش البرنامج المكتوب أو اجتماع لجنة خاصة نستعرض فيه خطة الوزارة ، لابد أن يعرض الوزير نفسه أولا ويستقر في وجدان النائب بأن هذا الوزير يلم بملفه وخططه التنفيذية، وبالتبعية طالبنا منهم بأن تكون خطته التنفيذية مقرونة بأسقف زمنية لكل ملف».

وتابع: «نحن لم نطالب باستعراض خطة وزارة كاملة لأن الوقت لا يسمح؛ لكن يعرض على الأقل 3 أو 5 ملفات يعرضهم بعرض جاد حتى نستطيع أن نطمئن، لأنها جلسات تمهيدية لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة من عدمها».

وأكد أن وزراء الحكومة الجديدة «شعروا بالجدية من اللحظة الأولى وبدأوا في طرح برامج تنفيذية»، معربا عن اطمئنانه الشديد إلى قدرة الفريق كامل الوزير على إحداث نقلة نوعية في ملف الصناعة والنقل، قائلا: «الفريق كامل الوزير أبدع سواء في استعراضه لخطة الصناعة أو ملف النقل، ووزير الإنتاج الحربي لديه إرادة منعقدة على أن يكون جزءا من المكون الوطني في توطين الصناعة».