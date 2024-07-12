فيلم التحريك طيف يمثل مصر في مهرجان الفيلم التربوي بالدار البيضاء

يستعد الفيلم الروائي التحريكي القصير " طيف" لتمثيل مصر في فعاليات الدورة القادمة لمهرجان الفيلم التربوي لأفلام المخيمات الصيفية بمخيمات طماريس بالدار البيضاء بالمغرب الذي ينطلق في الفترة من 17 حتى 21 يوليو الجاري، والتي تحمل شعار "التربية على الابداع السينمائي".

يذكر أن فيلم " طيف" إخراج سمر أحمد قاسم، و تدور أحداثه في إطار من المزج بين الروائى والتحريك حول فتاه تسترجع شريط حياتها مع والدتها الراحله ، لتعبر من خلال هذا العمل عن مدى الدفء والعلاقه الحميمة بينهما، عبر سنوات حياتهما منذ الصغر، وصولاً إلى مرحلة زفافها.

وتقول المخرجة سمر قاسم في تصريحات صحفية أن الفيلم اهداء إلى روح كل أم تركت أثرا نفسيًا فى حياة أولادها، والتى لا يمكن تفسيره أو التعبير عنه بكلمات، بل هي أصدق مشاعر يمر بها الإنسان، تؤثر به وجدانيًا ونفسيًا حتى لحظات رحيلها، وأشارت أن العمل هو اهداء الى روح والدتها، والتى استلهمت منها فكرة العمل وقدمتها فى إطار تحريكي مميز .