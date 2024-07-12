اتحاد الفعاليات الرياضية ينظم أولمبياد الصحفيين

ينظم الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بالتعاون مع نقابة الصحفيين، غدا السبت، أولى فعالياته "أولمبياد الصحفيين وأسرهم"، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وتضم فعالية "أولمبياد الصحفيين وأسرهم" مجموعة من الألعاب (كرة القدم، الدومينو، الطاولة، تنس الطاولة، البلاي ستيشن "كبار - أطفال")، ويشارك فيها الصحفيون وأسرهم، في حدث يقام لأول مرة خاص بأسر الصحفيين بمختلف الأعمار.

وحرص اتحاد الفعاليات على أن تكون البداية مع لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى وكيل أول النقابة، وإتاحة فرصة المشاركة لأسرهم، تأكيداً للدور الكبير لأصحاب المجال الصحفي والإعلامي، لنجاح أي فعالية تقام بمشاركتهم.

وكشف أحمد الشامي رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية، أن المنافسة ستقام في مركز شباب الجزيرة غدًا السبت 13 يوليو في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح الشامي أن هناك جوائز مالية كبيرة للصحفيين الفائزين في الأولمبياد، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 20000 جنيه، والثاني على 10000 جنيه، والثالث على 5000 جنيه، بينما الفائز بالمركز الأول في كل لعبة من باقي الألعاب يحصل على 5000 جنيه، والثاني على 3000 جنيه، والثالث على 2000 جنيه، مؤكدًا على التعاون الكبير من عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات، والدكتور أحمد الشافعي مدير عام الاتحادات النوعية.