شواطئ رأس البر تشهد أعلى نسبة إقبال للمصطافين والرواد

شهدت شواطئ رأس البر إقبالاً متزايداً من المصطافين والرواد، هرباً من موجة الحر الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة حتى الآن.

وأوضح المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة رأس البر، في بيان له اليوم، أن العمل يجري من أول ضوء لآخر ضوء، وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية، من الخدمات الشاطئية، وخيام تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف، ومنطقة المعدات والأبراج، وفرق الإنقاذ، مشيراً إلى تسليم 143 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وإنقاذ 71 حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

وأضاف الشهاوي إلى جانب قيام جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع إدارة الشاطئ، بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ، وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم، بالإضافة إلى توعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري، وكذلك التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة، وضرورة شرب السوائل، ويأتي ذلك ضمن خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر.