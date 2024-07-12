الكهرباء تنفي ارتباط تخفيف الأحمال بتحريك الأسعار: الخطة من 2015

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وجود أي علاقة بين تخفيف الأحمال والتوجه لرفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن خطة تحريك أسعار الكهرباء تم وضعها عام 2015 ضمن برنامج امتد لخمس سنوات.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى توقف تنفيذها قبل أن يعاد إطلاقها عام 2019، إلا أن تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تعليق تحريك الأسعار مراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن.

وأضاف أن «تكلفة الكيلو وات أعلى كثيرا من سعر البيع الحالي للمستهلك»، مشيرا إلى أن خطة تحريك الأسعار ستستكمل خلال الفترة المُقبلة في عهد الحكومة الجديدة، وذلك مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في خفض استهلاك الوقود، علاوة على انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء على المستهلك.

ودعا إلى اتباع عدة إجراءات بسيطة لترشيد الكهرباء مثل ضبط مكيفات الهواء على درجة 24 مئوية، وفصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة عن مصدر الكهرباء مثل نزع شواحن الهاتف أو جهاز التلفزيون والرسيفر عن مقبس الكهرباء.