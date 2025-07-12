السعودية تبدي اهتماما بتجميع سيارات أوروس الروسية محليا

• ضمن مساعي المملكة إنتاج أكثر من 300 ألف مركبة

أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، السبت، عن اهتمام بلاده ببناء خطوط تجميع لسيارات "أوروس" الروسية الفاخرة داخل المملكة، في إطار مساعيها لتطوير قطاع صناعة السيارات وتوطين الإنتاج.

وخلال مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، قال الوزير الخريف: "سنرحب بأي جهة ترغب في إنشاء خطوط إنتاج، نحن نعمل على إنتاج أكثر من 300 ألف مركبة، أي ما يعادل نحو 40 بالمئة من حجم السوق".

وأردف: "لهذا السبب، نرحب بأي علامة تجارية تأتي وتؤسس إنتاجها الخاص وتقوم بتوطينه".

وأعرب الخريف، عن اهتمام بلاده ببناء خطوط تجميع لسيارات "أوروس" داخل المملكة، في إطار مساعيها لتطوير قطاع صناعة السيارات وتوطين الإنتاج، وفق وكالة "تاس".

وأشار إلى أن تطوير صناعة السيارات يمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

وأوضح أن المملكة "تحولت من دولة تعتمد كليا على الاستيراد، إلى دولة تضم 4 مصانع سيارات قيد الإنشاء".

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه خطوات المملكة لتعزيز إنتاجها المحلي من المركبات، في إطار "رؤية السعودية 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي 2023، افتتحت مجموعة "لوسيد غروب" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أول مصنع للسيارات في المملكة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتسعى "لوسيد" إلى تحويل مصنعها إلى منشأة تصنيع متكاملة بعد منتصف هذا العقد، مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية تصل إلى 150 ألف سيارة سنويا، ما يعزز طموح المملكة في أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الرياض لجذب العلامات التجارية العالمية إلى السوق السعودي، من خلال تقديم حوافز صناعية، وتوفير بنية تحتية متطورة، ودعم سلاسل التوريد المحلية.