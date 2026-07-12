كندا: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بالقرب من مهرجان في تورونتو

أسفر إطلاق نار وقع يوم السبت بالقرب من مهرجان يقام بأحد شوارع مدينة تورونتو الكندية عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، مما دفع الشرطة إلى التحذير من وجود مطلق نار نشط قبل أن تعلن لاحقا أن الموقع آمن.

وقالت شرطة تورونتو إنه تم العثور على ستة أشخاص مصابين بأعيرة نارية بعد إطلاق النار بالقرب من شارع "سانت كلير أفينيو ويست" وشارع "أرلينجتون أفينيو"، حيث كان مهرجان "سالسا أون سانت كلير" جاريا.

وحث الضباط الجمهور في البداية على تجنب المنطقة أثناء استجابتهم للحادث.وقالت الشرطة لاحقا إنه تم تأمين الموقع، لكنها حذرت من أنه لم يتم القبض على المشتبه به أو المشتبه بهم.

ولا يزال هناك تواجد مكثف للشرطة في المنطقة القريبة من مهرجان "سالسا في تورونتو"، وهو احتفال ثقافي بطابع لاتيني.

وقال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد صدمت من هذا العنف غير المبرر في مهرجان سالسا أون سانت كلير، والذي أودى بحياة شخصين وأصاب آخرين. إن مشاعري مع الضحايا وعائلاتهم وكل من تضرر".

وتعد تورونتو، أكبر مدينة في كندا، من بين أكثر المدن الكبرى أمانا في أمريكا الشمالية. وتعتبر حوادث إطلاق النار المميتة، لا سيما تلك التي تشمل ضحايا متعددين في أماكن عامة، نادرة نسبيا.