الجيش البريطاني: إخلاء طاقم سفينة حاويات تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

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أعلن الجيش البريطاني اليوم الأحد أنه يجري إخلاء طاقم سفينة حاويات تعرضت لهجوم في وقت سابق من قبل إيران وتشتعل فيها النيران في مضيق هرمز.