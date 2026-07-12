 الجيش البريطاني: إخلاء طاقم سفينة حاويات تعرضت لهجوم في مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش البريطاني: إخلاء طاقم سفينة حاويات تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 7:06 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 7:06 ص

أعلن الجيش البريطاني اليوم الأحد أنه يجري إخلاء طاقم سفينة حاويات تعرضت لهجوم في وقت سابق من قبل إيران وتشتعل فيها النيران في مضيق هرمز.


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