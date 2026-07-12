كوريا الشمالية والصين تناقشان توسيع نطاق التبادل والتعاون بمناسبة الذكرى الـ65 لتوقيع معاهدة الصداقة

أفادت وسائل الإعلام الحكومية في بيونج يانج، اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء كوريا الشمالية، باك تيه-سونج، التقى بنظيره الصيني في بكين لمناقشة سبل توسيع نطاق التبادل والتعاون بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد التقى باك برئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، بمناسبة احتفال أقيم في اليوم السابق بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء توسيع نطاق التبادل والتعاون في جميع المجالات، تماشيا مع الاتفاق الذي توصل إليه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال محادثات القمة التي عقدت في بيونج يانج الشهر الماضي.

وقال باك، إن العلاقات بين بيونج يانج وبكين قد "بلغت مستوى جديدا من الارتقاء"، مع تعهده بتعزيز الصداقة والتضامن بين البلدين.

وردا على ذلك، أشار لي إلى أن السياسة "الثابتة" للحكومة الصينية تتمثل في الدفاع عن علاقاتها مع بيونج يانج وترسيخها، واصفا العلاقة بين كوريا الشمالية والصين بأنها "علاقة جارين يتشاركان المصير".