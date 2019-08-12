فولفسبورج يرافق شتوتجارت وكارلسروه للدور الثاني بكأس ألمانيا

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تفادى فريق فولفسبورج حالة طرد والوقت الإضافي وصعد إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا بفوزه على هالسشير 5 /3 في الدور الأول اليوم الأثنين.

وتقدم فيليكس درينكوث بهدف لهالسشير في الدقيقة 43 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط رد فوتر فيجورست بهدف التعادل لفولفسبورج وتبعه يانيك جيرهاردت بتسجيل الهدف الثاني.

وأحرز سيباستيان ماي الهدف الثاني لهالسشير في الدقيقة 57 ثم أحرز ويليام دي أزيفيدو الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 70.

وتعرض فولفسبورج لضربة قوية نظرا لطرد جوشا جويلافوجي قبل دقيقة واحدة من النهاية.

واستغل هالسشير النقص العددي في صفوفه خصمه وخطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة بواسطة ماتياس فيتش.

وفي الوقت الإضافي للمباراة سجل كنوشي وبريكالو الهدفين الرابع والخامس لفولفسبورج.

كما تأهل فريقا شتوتجارت وكارلسروه المنافسان بالدرجة الثانية إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفاز شتوتجارت على هانزا روستوك المنافس بالدرجة الثالثة 1 /صفر.

وسجل حمادي الغاديوى هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 19 من ضربة رأس.

كما فاز كارلسروه على هانوفر رفيقه في الدرجة الثانية 2 /صفر.

وسجل لوكاس جروزريك ومارفن وانيتزيك هدفي الفوز لكارلسروه.