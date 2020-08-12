 بعد غد.. وزير خارجية اليونان يلتقي نظيره الأمريكي في فيينا لبحث انتهاكات تركيا بشرق المتوسط - بوابة الشروق
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بعد غد.. وزير خارجية اليونان يلتقي نظيره الأمريكي في فيينا لبحث انتهاكات تركيا بشرق المتوسط

الجيش التركي - ارشيفية
الجيش التركي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 5:52 م
ذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية نيكوس دندياس سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو بعد غد الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح الخارجية اليونانية - في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، ونقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن المحادثات ستركز على التطورات في منطقة شرق المتوسط في ضوء تصاعد الانتهاكات التركية.

وكان وزير خارجية اليونان قد صرح أمس الثلاثاء، بأن بلاده لن تقبل الأمر الواقع في شرق المتوسط، مطالبًا الحكومة التركية بسحب سفينتها من المنطقة ومغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر.

وأشار إلى أن أنقرة تثبت أنها تفضل دبلوماسية "السفن الحربية" على إجراء حوار صادق.

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