أمين لجنة الإسكان بالبرلمان: توفير الكحول والكمامات داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ

قال محمد اسماعيل، أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مختلف الاحتياجات موجودة في اللجان الانتخابية، كالكحول والكمامات، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم مساء الثلاثاء، بدور رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية، قائلا: « وزارة الداخلية تصدر ملحمة من ضمن الملاحم المتلاحقة منذ يناير».

وأشار إلى عدم تأثير تجمعات الناخبين على الحركة المرورية في الشوارع، مضيفًا أنه على الرغم من الإقبال الكبير اليوم على التصويت، إلا أنه يتوقع زيادة بشكل أكبر غدًا.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.