اعتقال 6 آلاف متظاهر خلال 3 أيام من الاحتجاجات في بيلاروسيا

أعلنت سلطات بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي استمرت 3 ليال متتالية.



وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الداخلية في بيلاروسيا أعلنت عن اعتقال 3 آلاف شخص بعد احتجاجات يوم الإثنين ثم ألفين يوم الثلاثاء وألف يوم الأربعاء، كما تم اعتقال قادة المعارضة ونفي بعضهم من البلاد في حملة قمع واسعة تبعت الانتخابات العامة التي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من عائلات المعتقلين احتشدوا صباح كل يوم أمام مركز الاحتجاز في ضواحي العاصمة مينسك ليتوسلوا للشرطة للحصول على معلومات عن حالة ذويهم والاطمئنان على المفقودين خلال الاحتجاجات، وفق الصحيفة.



وأضافت أن مئات السيدات احتشدوا في مينسك اليوم مرتدين ملابس بيضاء ويحملون زهورا وقاموا بتشكيل سلسلة بشرية احتجاجا على وحشية الشرطة وحملة الاعتقالات الواسعة.



ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الصحفيين الروس بينهم العديد من صحفيي وكالات الأنباء الروسية تم اعتقالهم خلال تظاهرات بيلاروسيا، فيما واجهت فرق الأخبار هجمات من الشرطة ما أدى إلى تكسير كاميراتهم ومعداتهم.



ونوهت أيضا أن خدمة الإنترنت في بيلاروسيا بدأت في التحسن اليوم بعد انقطاعها تماما لمدة 3 أيام منذ ليلة الانتخابات.



جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هدد بإعادة فرض عقوبات ضد بيلاروسيا على خلفية الاشتباه في تزوير الأصوات الانتخابية وحملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين، كما أعلن الاتحاد اجتماع طارئ لوزارة خارجية الدول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لمناقشة الأوضاع في بيلاروسيا.