 معهد البترول: مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة تهبط الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
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معهد البترول: مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة تهبط الأسبوع الماضي

خزانات نفط في ولاية أوكلاهوما يوم 21 أبريل 2020. تصوير: درون بيس - رويترز
خزانات نفط في ولاية أوكلاهوما يوم 21 أبريل 2020. تصوير: درون بيس - رويترز
(رويترز)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:17 ص

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آب إلى حوالي 516 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 674 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 357 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 62 ألف برميل يوميا.


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