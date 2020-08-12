المونتير عمرو عاكف يكشف كواليس جرافيكس مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف

أعرب المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب نشره كواليس الجرافيكس عبر حسابه بالفيسبوك، خاصة أن المسلسل حقق نجاحا باهرا، حينما تم عرضه في رمضان الماضي.

وكان الفيديو الذي نشره عمرو عاكف يشرح من خلاله كواليس الجرافيكس والمونتاج في المسلسل، وكيفية الوصول لهذا المستوى العالمي الذي ظهر به في المسلسل وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور على الشاشة.

كما أشاد النجم تامر حسني بأداء مصمم الجرافيك عمرو عاكف، عقب طرح فيديو كواليس الجرافيكس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتب تعليقا على فيديو لأعمال الجرافيك بالمسلسل: "عمرو عاكف أخويا الصغير، والفنان المجتهد اللي على ايده بتحصل نقلة كبيرة في الجرافيكس في مصر، ومش ناسي لما اشتغل معايا في كليب 180 درجة مع المخرج الكبير وصديق عمري ياسر سامي، وقالي نفسي أعمل النقلة دي وفعلا عملها، ربنا يوفق يا مورا".

يشار إلى أن مسلسل النهاية، بطولة النجم يوسف الشريف وشارك في بطولته بجانبة كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي و باسم مغنية ومحمد العمروسي وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.

يذكر أن عمرو عاكف، أنه تم ترشيحه لجائزة أفضل تريلر (جولدن تريلر أوورد Golden Trailer Awards)، وذلك عن التريلر والتيزرز الخاص بفيلم "122" والذي قام بعمل الجرافيك والمونتاج الخاص به ، يأتي ترشح عاكف ليكون المصري الأول الذي يترشح لهذه الجائزة والذي يتنافس عليها أفضل التريلرز في العالم.