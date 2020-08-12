كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وزارته سلمت لسفير تركيا رسالتين احتجاجيتين على قصفها لمواقع في شمال العراق.

وأكد الصحاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن بغداد ستعلق زيارات المسئولين الأتراك إليها, وأشار إلى أن بلاده تسعى لمواجهة عدوان تركيا بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية.

كان الجيش العراقي أعلن أن الاعتداء التركي أسفر عن مقتل اثنين من قادة قوات الحرس.

واستهدفت طائرات تركة مسيرة مسؤولين عراقيين من حرس الحدود وحزب العمال الكردستاني، بمنطقة متينا شمال العراق، أسفرت عن مقتل اثنين منهم.



