حزب الله يرفض قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان

أعربت كتلة "حزب الله" اللبناني البرلمانية عن رفضها لقرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.



وشددت "كتلة الوفاء للمقاومة" في بيان أصدرته اليوم الخميس على أن القرار المذكور مرفوض ويتعارض مع السياسات التي ينتهجها البرلمان والحكومة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وتابعت: "ندين كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى ‏الاحتقان الشعبي الناجم عن لامبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي ‏لقمة عيشهم من جهة أخرى".



وأشارت الكتلة إلى " ضرورة التركيز على تشغيل وتزويد معامل الكهرباء بالمحروقات والتخفيف من غلواء الحاجة إلى المازوت للمولدات"، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستعجال في تنفيذ الاتفاق مع العراق ومباشرة خيارات عملية أخرى.



وحثت الكتلة جميع المعنيين على إعطاء الأولوية إلى تشكيل الحكومة من أجل وقف تفاقم ظروف المعيشة والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد، وذلك "تجنبا للأسوأ الذي ينتظر المواطنين إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز ‏والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية".



ودعت كتلة "حزب الله" إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.



وأحدث قرار المصرف المركزي صدى واسعا في البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة وصب الزيت على نار التوترات الاجتماعية المتصاعدة أصلا هناك.