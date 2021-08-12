مركز شباب ناصر بالشرقية يستقبل المواطنين المسجلين للقاح كورونا

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، إنه جرى فتح مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحيه، لاستقبال المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح.

ويأتي ذلك للتخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة متنوعة ومبادرات رياضية وصحية وثقافية بجانب إطلاق الحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب، فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاة والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس.

وناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.