الدفاع الروسية تعلن تضرر مرافق لمحطة زابوروجيا جراء قصف للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض محطة الطاقة الكهروحرارية المخصصة لتغذية أحواض تبريد مفاعلات محطة زابوروجيا الكهرذرية إلى أضرار جراء قصف نفذته قوات كييف من بلدة نيكوبول.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم /الخميس/- إن وحدات المدفعية التابع للقوات الأوكرانية قصفت من بلدة نيكوبول محطة زابوروجيا النووية، وتضررت جراء القصف معدات أحواض تبريد المفاعلات النووية بشكل جزئي.

وأكد أنه بفضل التدابير الوقائية والفعالة التي اتبعتها قوات الجيش الروسي لحماية مواقع الطاقة النووية، لم تتضرر البنية التحتية الحيوية للمحطة، ولم تتعطل المفاعلات.