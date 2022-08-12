 جلاسنر: آينتراخت في حالة تركيز شديدة على مباريات البوندسليجا - بوابة الشروق
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جلاسنر: آينتراخت في حالة تركيز شديدة على مباريات البوندسليجا

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 4:50 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 4:50 م

أكد أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت أن فريقه في حالة تركيز شديدة على منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد أمس الأول الأربعاء.

وقال جلاسنر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :" كأس السوبر الأوروبي كان ختاما للجولة الأوروبية للعام الماضي. الآن التركيز منصب بشكل كامل على البوندسليجا".

ويحل آينتراخت، بطل الدوري الأوروبي، ضيفا على هيرتا برلين غدا السبت بعد خسارته في الجولة الأولى 1 / 6 أمام بايرن ميونخ.

وقال جلاسنر :" نريد الاحتفال بأول فوز لنا في البوندسليجا هذا الموسم في برلين، وألا ننتظر لفترة طويلة لتحقيق الفوز الأول مثلما حدث في الموسم الماضي".

وأضاف :" من الممكن أن يتواجد لاعب أو اثنان جديدان في التشكيل الأساسي لأنهم يستحقون هذا بعد أن نالوا إعجابنا".

ولم يعلق جلاسنر على انتقال فيليب كوستيتش ليوفنتوس، والذي تم تأكيده اليوم الجمعة.


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