الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

أكد الأردن تضامنه مع السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، معربا عن تأييده لأي خطوة من شأنها حماية أمن السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن المملكة تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدي بعزيمة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأشقاء في السعودية، وآخرها العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة أحد المقيمين وثلاثة من رجال الأمن.

وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.