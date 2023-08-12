برشلونة ينجح في تسجيل إلكاي جوندوجان

نجح نادي برشلونة في تسجيل لاعبه الجديد إلكاي جوندوجان، في رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا».

وجاء تسجيل جوندوجان في سجلات رابطة الليجا، بعد إتمام انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي اليوم السبت.

وأصبح الألماني جاهزا للمشاركة مع برشلونة في أولى مباريات البلوجرانا بالموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام خيتافي، والتي من المقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

ويعد جوندوجان هو ثاني اللاعبين التي نجحت إدارة برشلونة في تسجيله بقائمة الفريق، بعد أن تمكنت الإدارة أمس الجمعة في تسجيل رونالدو أراوخو، عقب قيام الليجا بتحليل المعلومات عن الرافعة الرقمية التي أعلنها برشلونة.