غلق 89 منشأة مخالفة خلال حملات تفتيشية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غلق 89 منشأة مخالفة خلال حملات للتفتيش على المنشآت العامة، مشددا على التصدي لأي مخالفات، كما تم غلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 89 منشأة، والتحفظ على 11 ألفًا و448 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 4034 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة، وطب بيطري وعمل، وتموين وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ496 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.