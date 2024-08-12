دفن جثمان أمين الشرطة ضحية سيارة لاعب الزمالك بمقابر الأسرة في الإسكندرية

شيعت، اليوم الاثنين، أسرة "أ.إ.أ"، أمين الشرطة، الذي لقي مصرعه في حادث سير، بعد أن صدمته السيارة الملاكي التي كان يستقلها لاعب نادي الزمالك "أ.ف"، جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر أبو النور، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القباني في الإسكندرية.

وجاءت مراسم تشييع الجثمان، ببعد تصريح النيابة بدفنه، عقب إنهاء إجراءات استلامه من مستشفى العلمين النموذجي، والتي تم نقله إليها عقب الحادث الذي وقع فجر الأحد، على طريق الساحلي "الإسكندرية - مطروح" في منطقة العلمين.

وكانت النيابة قررت حبس اللاعب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس مواطن بسيارته على طريق الساحل الشمالي، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وذلك بعد ضبطه وكان برفقته حارس الفريق "م.ص"، والذي تم صرفه لاحقًا.

وطلبت نيابة العلمين، ومقرها "المكاني" مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، تحريات المباحث، ومدها بالتقرير الفني الخاص بحالة السيارة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وسؤال شهود العيان لبيان ملابساته.

وتلقت مديرية أمن مطروح، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، وقسم شرطة العلمين، حول بلاغ من الأهالي، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الساحلي، مما أدى إلى مصرع شخص.

وبانتقال، الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أنه وأثناء قيادة اللاعب لسيارته، وبصحبته حارس المرمى، دهس شخصا على طريق الساحل الشمالي بنطاق محافظة مطروح.

تم التحفظ على المتهم والسيارة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.