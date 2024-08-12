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شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وقوف حافلتين مكشوفتان جهزتهم الشركة الراعية لاستقبال البطل أحمد الجندي والبطلة سارة سمير في مطار القاهرة.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذى توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد.

واستقبلت الجماهير المتواجدة في مطار القاهرة، البطلين بالطبل والمزمار في أجواء احتفالية رائعة.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.