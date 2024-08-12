متحدث أممي: جهود مضنية تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بغزة

قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إنّ الأمين العام أنطونيو جوتيريش يواصل إدانته بشكل مستمر الاستهدافات الإسرائيلية بحق المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ جوتيريش يدين المعاناة التي يلمسها في قطاع غزة، مؤكدًا أنه على دراية تامة بأن مصر وقطر والولايات المتحدة يبذلون جهودا ثلاثية مضنية في مفاوضات يهدف إلى أن تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وإطلاق سراح الأسرى وإرسال المساعدات الإنسانية دون أي تعطيل.

وتابع: «ما لم يكن هناك استمرار في الإمداد بالمياه النظيفة والغذاء والأدوية على غزة، فسوف تكون هناك مخاطر مجاعة وسوء تغذية وانتشار الأمراض المعدية، وعدد من التداعيات الأخرى، سواء الصحية أو العامة بشكل إجمالي".



