 الاثنين 12 أغسطس 2024.. البورصة تواصل الارتفاع وتصعد بـ 0.56% فى بداية التعاملات - بوابة الشروق
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الاثنين 12 أغسطس 2024.. البورصة تواصل الارتفاع وتصعد بـ 0.56% فى بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:58 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.56% ليصل عند مستويات 29696.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 9631.19 نقطة، فيما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» زيادة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 6690.44 نقطة.

وقفزت البورصة المصرية، بنهاية تعاملات أمس الأحد -أول تعاملات الأسبوع- وتجاوزت مكاسبها 2.7%، لتعوض كل خسائر الأسبوع الماضي، وتقفز إلى أعلى 29 ألف نقطة مجددا، بأكثر من 500 نقطة، حيث وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 2.72%، ليغلق عند مستوى 29532.67 نقطة.


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