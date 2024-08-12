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أعلنت وزارة الداخلية، عن تنفيذ قرر رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ(605) نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

يأتي ذلك فى خطوة استثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعة للظروف الإنسانية، بعد أن عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية.

وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة، كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للاندماج فى المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.

وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة فى احترامها لكرامة وحق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.