سلطات ألمانية: السيادة الرقمية لألمانيا غير واردة التحقق في المستقبل القريب

ذكر المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات أن ألمانيا لن تتخلص من اعتمادها على الخارج في حلول الحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المنتجات التقنية في المستقبل القريب.

وقالت رئيسة المكتب، كلاوديا بلاتنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "عندما يتعلق الأمر بالسيادة الرقمية، أي الاستعانة بمصنعين ومقدمي خدمات أوروبيين أو ألمان - بما في ذلك الأقمار الصناعية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي - فعلينا أن نكون صادقين".

وذكرت بلاتنر أن هناك تقدما واضحا لألمانيا في تلك المجالات، لكن "بعض الشركات الكبرى، وخاصةً من الولايات المتحدة، متقدمة بالفعل بعشر سنوات من حيث الاستثمارات".

وأوضحت بلاتنر، التي تتولى رئاسة المكتب منذ نحو عامين، أن هذا يعني بالنسبة للسلطات والشركات في ألمانيا أن "لدينا اعتمادية تكنولوجية في مجالات عديدة"، مضيفة أنه من غير الواقعي الاعتقاد "بأننا سنتمكن من القيام بكل شيء بأنفسنا على المدى القصير".

ويُعد المكتب الهيئة الحكومية المركزية في ألمانيا المعنية بقضايا أمن تكنولوجيا المعلومات، وهو تابع لوزارة الداخلية الاتحادية. ويدعم المكتب الاتحادي - ومقره بون - السلطات الاتحادية في تأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، ويُحذر من المخاطر في هذا المجال، ويُطور معايير أمنية ذات صلة بالشركات أيضا. ويفرض المكتب بموجب القانون بعض قواعده على الشركات العاملة فيما يُسمى بالبنى التحتية الحيوية - والتي تشمل الطاقة والصحة والاتصالات والنقل.

وذكرت بلاتنر أن السلطات في ألمانيا بحاجة إلى استراتيجية تحدد التقنيات التي يجوز شراؤها من الخارج، "وكيف يُمكننا تحقيق درجة معينة من السيطرة عليها"، مشيرة إلى أن تعاون مكتبها مع شركة "جوجل" الأمريكية، الذي أُبرم في الربع الأول من هذا العام، يعد أحد هذه القواعد الاستراتيجية.

ووقع المكتب و"جوجل كلاود" اتفاقية في فبراير الماضي تهدف إلى دعم تطوير وتوفير حلول سحابية آمنة للسلطات الألمانية على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات. وجاء في بيان حول الاتفاقية آنذاك: "محور هذه الاتفاقية يتمثل على وجه الخصوص في ضمان السيادة على البيانات".