وفد برلماني روسي يشارك في احتفالات ذكرى تحرير كوريا الشمالية

قال مجلس النواب الروسي "مجلس الدوما"، إن رئيسه فياتشيسلاف فولودين سيرأس وفداً روسياً في زيارة رسمية إلى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية يومي الخميس والجمعة.

وأضاف البيان، أن الوفد سيشارك في احتفالات الذكرى الثمانين لتحرير كوريا الشمالية من الحكم الاستعماري الياباني على يد قوات الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يُسم مجلس الدوما أعضاء الوفد الروسي الآخرين. يُذكر أن فولودين يرأس في الغالب وفوداً برلمانية في زيارات خارجية بما في ذلك زيارة للهند في وقت سابق من هذا العام.

وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونج يانج، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد قال الشهر الماضي، إن مشاركة جنود من الجيش الشعبي الكوري في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، تمثل دليلًا عمليًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "أخوّة لا تُقهر".