الدبيبة: زمن الميليشيات ولى ونسير بثبات نحو جيش موحد يحمي ليبيا

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة، خريجي وعائلات دفاعات الكليات العسكرية مؤكدا أن استقرار الدولة لا يتحقق إلا بوجود جيش وطني موحد.





وأشار إلى أن الحكومة ماضية في ثلاثة مسارات رئيسية، هي دعم الجيش النظامي المحترف، وإنهاء حالة السلاح خارج سلطة الدولة، والحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تحقق، كما أكد أن هذه المسارات تسير بشكل متواز وبخطى ثابتة.

وأضاف الدبيبة أن زمن وصف ليبيا بأنها "بلاد الميليشيات" قد ولى، وأن الدولة ستبسط سلطتها على جميع المرافق السيادية، من موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، دون أي استثناء، مشددا على أن سلطة الدولة يجب أن تكون المرجع الأعلى للجميع.

ووجه رئيس الحكومة رسالة للخريجين قائلا: "أنتم اليوم تبدأون مرحلة جديدة من العمل والعطاء، وستكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن ليبيا. تمسكوا بشرف الخدمة العسكرية، وبالانضباط، والولاء للوطن وحده، فأنتم درع ليبيا وحصنها الحصين".

كما أكد أن معركة إنهاء السلاح خارج سلطة الدولة مستمرة، وأن الحكومة نجحت في تجاوز أصعب مراحلها بفضل إرادة الليبيين، داعيا إلى الحزم في مواجهة أي تهديدات تمس الدولة ومؤسساتها، والعمل بروح الانضباط والمسؤولية لبناء دولة آمنة يسودها القانون.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال حفل تخريج الدفعة (55) من الكلية العسكرية، والدفعة (40) من كلية الدفاع الجوي، والدفعة (39) من الكلية الجوية، والدفعة (33) من أكاديمية الدراسات البحرية، والدفعة (36) من المعهد العسكري الفني، والذي أقيم في مقر الكلية العسكرية بطرابلس.

وحضر الحفل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير المخابرات العسكرية اللواء محمود حمزة، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

