يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا في الرابعة والنصف عصر غدا الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية ، وذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة ، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية ، واللتين تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية بالإسكندرية .

ويشهد المؤتمر حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، وإسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وشريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، ووليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث.

وتقام بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، ويشارك في البطولة 350 مشارك من 26 دولة.