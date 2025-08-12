 غدا..الخماسي الحديث يكشف تفاصيل بطولتي العالم تحت 15 سنة والعربية بحضور وزير الرياضة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025
غدا..الخماسي الحديث يكشف تفاصيل بطولتي العالم تحت 15 سنة والعربية بحضور وزير الرياضة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:58 م

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا في الرابعة والنصف عصر غدا الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية ، وذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة ، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية ، واللتين تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية بالإسكندرية .

ويشهد المؤتمر حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، وإسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وشريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، ووليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث.

وتقام بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، ويشارك في البطولة 350 مشارك من 26 دولة.


