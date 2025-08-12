أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أنه بناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، تم القيام بجولة ميدانية مكثفة بين المساجد والإدارات للتأكد من أن المساجد تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

وشملت الجولة المرور على إدارات: مركز بني سويف – عزبة عويس، وإدارة ببا – قريتي الشوشة وهربشنت، إدارة الفشن – بندر الفشن وعزبة جعفر، وتم خلالها متابعة أداء الأئمة والخطباء والعاملين، والوقوف على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات الدعوية والتنظيمية.

وشدد وكيل الوزارة على أن رسالة المسجد لا تحتمل أي تقصير أو تراخٍ، وأن بيوت الله يجب أن تكون دائمًا نموذجًا للنظام والقدوة، مشيرًا إلى أن هذه الجولات لن تتوقف بل ستزداد حزمًا وتكثيفًا خلال الفترة المقبلة.

وقال فضيلته: "العمل الدعوي رسالة عظيمة ومسؤولية أمام الله والوطن، ولن نسمح بأي خلل أو إهمال في أداء الأمانة، فالمسجد هو منارة الهداية، ولن يعلو فوق منبره إلا صوت الحق".





