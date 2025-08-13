قاضية في جواتيمالا تدين 6 مسئولين سابقين بحادث مقتل 41 فتاة في حريق بمنشأة حكومية

أدانت قاضية في جواتيمالا ستة مسئولين سابقين في مقتل 41 فتاة في حريق عام 2017 بمنشأة حكومية معنية بالشباب المعرضين للخطر لها تاريخ في إساءة المعاملة.

ودفع جميع المسئولين السابقين ببراءتهم اليوم الثلاثاء. وقضت القاضية إنجريد سيفوينتيس بأحكام بالسجن تتراوح من ست سنوات إلى 25 سنة على خلفية تهم تتراوح ما بين القتل الخطأ وإساءة استغلال السلطة.

كما أمرت القاضية بالتحقيق بشأن الرئيس الأسبق جيمي موراليس عن دوره في إصدار أوامره للشرطة بالعمل في منشأة يحتجز فيها قصر لم يرتكبوا جرائم.

وطلب ممثلو الادعاء في وقت سابق توقيع عقوبات تصل إلى 131 عاما على بعض المدانين، الذين كانوا جميعا موظفين سابقين بالحكومة، ومن بينهم أشخاص كانوا مسؤولين عن حماية الأطفال.