إعلام إسرائيلي: زامير يعتقد أن عائلة نتنياهو تسعى إلى إقالته

يعتقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى إقالته، لمعارضته خطة إعادة احتلال قطاع غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة طرجها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل؛ ما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ كبار الضباط والمسئولين خارج الجيش أن عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعديه يسعون لإقالته".

وأوضحت أن "زامير أدلى بهذا التصريح خلال مشاورات أُجريت مؤخرا مع هيئة الأركان العامة وشخصيات من خارج الجيش، بينهم رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي".

وزادت أن زامير أخبرهم بأن "عائلة رئيس الوزراء سلطت عليَّ الضوء وتستهدفني بسبب معارضتي لعملية مدينة غزة، وترغب بعزلي".

فيما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر مطلع على المشاورات الأخيرة لم تسمه القول إن "رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، ولا ينوي تسليم الجيش لنتنياهو و (وزير الدفاع يسرائيل) كاتس".

وأضاف أن نتنياهو عامل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بالطريقة نفسها عندما عارض تحركاته.

ورأى المصدر أن "هذا بالضبط ما فعلوه بهاليفي ليحولوه إلى بطة عرجاء في الجيش" قبل أن يستقيل في يناير الماضي.