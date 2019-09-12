 الصين ترحب بالإشارات الإيجابية من كوريا الشمالية حول استئناف المحادثات النووية - بوابة الشروق
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الصين ترحب بالإشارات الإيجابية من كوريا الشمالية حول استئناف المحادثات النووية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:10 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:10 م

رحبت الصين اليوم الخميس بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية بشأن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ووزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبد الله" عقب محادثات بينهما اليوم في العاصمة الصينية (بكين).

وأعرب وانغ عن أمل بلاده أن تتخذ واشنطن من جانبها خطوات فعلية لاستئناف المفاوضات مع بيونج يانج.

وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) قد أبدت في وقت سابق استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري، إذا اتخذت واشنطن نهجا جديدا.

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