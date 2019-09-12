رئيس المركزي الأوروبي: احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو «صغير»

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صرح ماريو دراجي، رئيس المركزي الأوروبي، بأن احتمال حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة صغير، و"لكنه ارتفع".