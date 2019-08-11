بيريز يستشهد بليفاندوفسكي لتبرير فشله في ضم بوجبا

كشف فلورنتينو بيريزرئيس ريال مدريد الإسباني عن السبب وراء فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد إلى الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية عندما سئل عن فشل التوقيع مع بوجبا: "هناك لاعبين لا يباعون، حاولنا التعاقد مع ليفاندوسكي في عدة مناسبات سابقة لكننا لم نحصل على شيء، بسبب عدم وجود شرط جزائي في عقده وهم لا يريدن بيعه، وهو نفس الأمر الذي حدث لنا مع بوجبا".

وأضاف : "عندما يتواجد لاعبين متاحين للبيع مستقبلا، سنحاول التعاقد معهم، قمنا بالتعاقد مع لاعبين جيدين، من بينهم هازارد أهم لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز"

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي السبت المقبل، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.