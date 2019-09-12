مقتل وإصابة 3 جنود أوكرانيين في إطلاق نار بإقليم دونباس

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أطلق مسلحون النار باستخدام أسلحة محظورة في منطقة دونباس، مما أسفر عن مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة جندي آخر.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن "تشكيلات مسلحة" انتهكت نظام وقف إطلاق النار في منطقة عملية القوات المشتركة بشرق أوكرانيا 18 مرة.

وقد صدر بيان عن المكتب الصحفي التابع لعملية القوات المشتركة الأوكرانية جاء به: "استخدم العدو أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك؛ حيث قام باستخدام أسلحة محملة على مركبات المشاة القتالية وقاذفات القنابل، إلى جانب استخدام أسلحة القنص والأسلحة الصغيرة من أجل قصف القوات الأوكرانية".