مدبولي: ندرك جيدا أن التعامل مع مخالفات البناء سيثير العديد من الشكاوى

- البناء غير المخطط أصبح يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر



جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفض الدولة لتجاهل ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال «مدبولي»، في كلمته خلال لقاء مفتوح عقده مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، صباح السبت، إن الدولة تعلم جيدًا أن التعامل مع هذا الملف سيثير العديد من التحديات والشكاوى للمواطنين، مضيفًا أنه لابد من التعامل معه.

وأضاف أن البناء غير المخطط أصبح يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، إلى محافظة القليوبية؛ لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.