الزراعة تعلن حصاد معهد بحوث أمراض النباتات خلال أغسطس

أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية والهدمية التي تم إنجازها خلال أغسطس الماضي.

وقال مدير معهد بحوث أمراض النباتات الدكتور أشرف خليل، إنه تم تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمراكز بالمحافظات المختلفة، خلال شهر أغسطس الماضي، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، إذ تم المرور علي محاصيل الخضر في بعض مراكز عدة محافظات والتي تتضمن: "البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط".

وأضاف "خليل"، خلال بيان رسمي له، اليوم السبت، أنه تم المرور ايضا علي بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات "البحيرة، والغربية والإسماعيلية، وبني سويف"، إلى حلمب المرور على محاصيل النخيل والموالح والكمثري والعنب والمانجو، فضلا عن المرور على محصول الذرة في بعض مراكز محافظات "كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والأقصر".

وتابع مدير معهد بحوث أمراض النباتات الدكتور، أنه تم المرور علي محصول قصب السكر في بعض مراكز محافظتي "قنا، والأقصر"، كذلك المرور علي محصول الأرز في بعض مراكز محافظات "البحيرة، والشرقية والدقهلية، والغربية، وكفرالشيخ".

وأوضح مدير المعهد، أنه تم فحص عدد 680 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد 110 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال 9 لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد 37 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كما تم تعريف عدد 3 عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.