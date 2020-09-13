الصحة تكشف عن المراحل التجربة السريرية للقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت موقعًا إلكترونيًا يوضح شروط المشاركة في التجربة السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد التي ستبدأ غدا، لافتة إلى أنها تتضمن السن والحالة الصحية.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المبحوث يملأ استمارة لدخول البحث بعد انطباق الشروط، قائلة إنه يتم بعد ذلك تحديد الموعد والوقت لإجراء التجربة.

وأوضحت أن المبحوث يطلع على البحث وتفاصيله ثم يمضي على الموافقة، متابعة: «بعد ذلك يتم الفحص بشكل كامل وإجراء التحاليل المعملية والتأكد من انطباق الشروط الصحية على المبحوث».

وأشارت إلى أن المبحوث يحصل على الجرعة الأولى من اللقاح في العضل أو أعلى الذراع، ثم يتم وضعه تحت غرفة الملاحظة ساعة، قائلة إن الفريق يتصل بالمبحوث بعد 24 ساعة للتأكد من عدم وجود أية أعراض جانبية.

وتابعت: «خلال 14 يومًا يتم السؤال المبحوث أكثر من مرة عن الأعراض، ثم يحصل المبحوث على الجرعة الثانية خلال اليوم الـ21»، مشيرة إلى تحليل الأجسام المضادة للمبحوث بعد 45 يومًا من أول جرعة.

وصرحت بأن التحليل يقيس تكوين الجسم للمناعة، ومدى استمرار المناعة في الجسم، منوهة إلى أن استمرار المناعة في الجسم ليس من المتوقع أن تكون مدى الحياة.

وأردفت أن المرحلة الأولى والثانية من الأبحاث على البشر، تقيس أمان اللقاح وكفاءته، قبل الدخول إلى مرحلة ثالثة تشمل الأمان، مستطردة أن هناك أكواد معينة للقاحات لا يعلم رقمها الذي يعطي اللقاح أو المتطوع، حتى تكون النتائج بها شفافية تامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح للوقاية من كورونا بداية من غدًا الأحد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني Www.Covactrial.mohp.gov، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد".