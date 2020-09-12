تبدأ اليوم السبت مجموعة قنوات DMC في عرض الحكاية الرابعة من مسلسل الا انا وهي بعنوان " أمر شخصي"، إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم.

ويلعب بطولتها كل من شيري عادل وميدو عادل، ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر. وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه ثلاثة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي.

وجاري تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة،