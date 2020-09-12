الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بجاليتنا إلى 5943 حالة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع الإصابات بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم بفيروس كورونا إلى 5943، وحالات التعافي لـ2010، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتبقى عدد حالات الوفاة 251 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3602 إصابة، بينما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 75 حالة.