 الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بجاليتنا إلى 5943 حالة - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2020 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بجاليتنا إلى 5943 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:07 م

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع الإصابات بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم بفيروس كورونا إلى 5943، وحالات التعافي لـ2010، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتبقى عدد حالات الوفاة 251 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3602 إصابة، بينما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 75 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك