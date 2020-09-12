«المجتمعات العمرانية» تعتزم تنفيذ 7 أبراج فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية اسناد تنفيذ 7 أبراج سكنية تقع فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الادارية الجديدة،تبعا لتصريحات مصادر تحدثت لـ«مال واعمال – الشروق»

اضافت المصادر ان الابراج السبعة يبلغ ارتفاعها 10 ادوار للاستخدام السكنى، وسيتم اسنادها لشركات مقاولات محلية بعقود اسناد تقارب المليار جنيه للبرج الواحد.

ويعتبر الحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس» التى تنفذه وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اول المشروعات التى بدأ تنفيذها فى العاصمة الادارية على 1016 فدانا، ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنى مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد 2800 وحدة سكنية للحاجزين فى العاصمة الإدارية خلال شهر ديسمبر المقبل تقع فى الحى السكنى الثالث.

وطرحت المجتمعات العمرانية فى يونيه 2018، الطرح الأول لوحداتها السكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات تتراوح ما بين 130 إلى 173 مترا مربعا للوحدة لعدد 2800 وحدة، والطرح الثانى ضم 500 وحدة.